ليفربول يواصل مطاردة مانشيستر سيتي بالدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول ، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح، فوزاً غالياً على بيرنلى بنتيجة 4 – 2 في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وسجل أهداف ليفربول، فيرمينو "هدفين"، وساديو ماني "هدفين"، فى الدقائق 19 و29 و67 و93 على التوالي، بينما جاء هدفى بيرنلى عن طريق أشلى ويستوود فى الدقيقة السادسة، ويوهان بيرغ جودموندسون فى الدقيقة 90 من أحداث المباراة.

وشارك محمد صلاح في المباراة وقدم عرضاً جيداً حيث تمكن من صناعة الهدف الأول لنادي ليفربول الذي سجله فيرمينو، بعدما نجح فى اختراق دفاع المنافس من الجبهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم البرازيلي الذي أودع الكرة في الشباك بسهولة.

التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول في مباراة بيرنلي ضمت كلاً من، أليسون في حراسة المرمى، روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ماتيب، أرنولد، فابينو، فاينالدوم، لالانا، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو، وعلى مقاعد البدلاء، منيوليه، لوفرين، هندرسون، كيتا، شاكيري، ستوريدج، اوريجي.