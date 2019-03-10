الهلال يبحث عن الفوز على الأشانتي لحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية

يبحث الهلال عن الفوز في مباراته امام اشانتي كوتوكو عصر اليوم بملعب بايا يارا ضمن الجولة الخامسة لمجموعات الكونفدرالية من أجل حسم تأهله لربع نهائي الكونفدرالية.

ويتصدر الهلال المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط ويحتاج خيارين أمام أشانتي، الأول تكرار الفوز عليه والتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي.

بينما الخيار الثاني، هو التعادل وتعطيل الفريق الغاني، وانتظار الجولة الأخيرة التي يمكن للهلال أيضا أن يحسم أمر تأهله منها حال فوزه بأم درمان على ناكانا الزامبي.

ويسعى الهلال للمحافظة على سجله الجيد خارج ملعبه، والذي يعتبر الأفضل بين فرق المجموعة، إذ إنه الوحيد الذي حقق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، وذلك بتعادله أمام زيسكو الزامبي بالجولة الثالثة (1/1).

واعتمد مدرب الهلال الجديد، نبيل الكوكي، على عنصر المفاجأة منذ توليه المهمة، حيث فاجأ زيسكو بإشراك اللاعب الجوكر أطهر والذي لعب دورا في تعادل الهلال أمام الفريق الزامبي.

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ويستطيع الكوكي أن يفاجئ أشانتي غدا بالدفع بصانع الألعاب البرازيلي جيوفاني مارانهاو الذي غاب عن اللعب كأساسي لفترة طويلة.

ويعول نبيل الكوكي، في مباراة أشانتي، على سجله الشخصي مع الهلال في المرات الثلاث التي تولى فيها تدريب الفريق، حيث لم يخسر أي مباراة من قبل خارج ملعبه.

ويستمر غياب المهاجم الكونجولي إدريسا أمبومبو عن الهلال، بسبب طرده في مباراة زيسكو بالجولة الثالثة.

أما فريق أشانتي فإنه يتعادل مع الهلال في كونه فاز بمباراتيه في ملعبه على زيسكو ونكانا.