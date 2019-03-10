ونقلت وكالة الأنباء السورية - التى بثت النبأ - عن الرئيس الأسد قوله، إن الحرب على بلاده بدأت تأخذ شكلا جديدا أساسه الحصار والحرب الاقتصادية ،مشيرا إلى أن أدوات السياسة الدولية تغيرت والخلافات التى كانت تحل سابقا عبر الحوار باتت تعتمد أسلوبا مختلفا يقوم على المقاطعة، وسحب السفراء، والحصار الاقتصادى، واستخدام الإرهاب .
وأضاف أن الحرب على الإرهاب فى سوريا هى جزء من حرب واسعة على الساحة الدولية، لافتا إلى أن الإرهاب لا يمكن حصره بمنطقة جغرافية محددة وأن المسافات مهما كانت بعيدة لا تقف عائقا أمام تمدد الفكر المتطرف، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب لا تتم عسكريا فقط، بل الأهم هو مكافحته فكريا وأيديولوجيا.
ومن جانبه، أكد المسؤول الصينى، أن بلاده تنظر للعلاقات مع سوريا نظرة استراتيجية طويلة المدى، معربا عن استعداد ( بكين ) لتقديم كافة أشكال الدعم لسوريا .
كانت هذه تفاصيل خبر بشار الأسد: الحرب على سوريا أخذت شكلا جديدا أساسه الحصار والحرب الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.