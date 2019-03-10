انفجار حافلة ركاب وسط العاصمة السويدية وإصابة سائقها

وبددت الشرطة مخاوف أولية من احتمال أن الانفجار نجم عن هجوم. وقالت إنها تشتبه فى أن الحافلة التى تدار بالغاز انفجرت بعد ارتطامها بحواجز ارتفاع داخل نفق. ولم يكن هناك ركاب على متن الحافلة وقت وقوع الانفجار لأنها لم تكن فى الخدمة فى ذلك الوقت.
وصاحب الانفجار صوت مدو وتسبب فى تصاعد أعمدة من الدخان فى الهواء. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السائق نُقل إلى المستشفى للعلاج من إصابات خطيرة.
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