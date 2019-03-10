العين تكتب كلمة نهاية كأس زايد للأندية الأبطال

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الأربعاء القادم، موعد المباراة النهائية لكأس زايد للأندية الأبطال، لتقام في 18 أبريل/ نيسان المقبل، بمدينة العين الإماراتية.

وحقق النجم الساحلي التونسي، فوزاً باهتًا على ملعبه بهدف دون رد، على المريخ السوداني، في ذهاب الدور قبل النهائي الشهر الماضي، بينما يلتقي الهلال السعودي مع منافسه المحلي الأهلي، في ذهاب نفس الدور، يوم 17 من مارس/ آذار الجاري.

ويستقبل المريخ ضيفه التونسي في أم درمان في لقاء الإياب يوم 29 من الشهر الجاري، في مباراة تبدو معلقة بين طرفيها من أجل حسم بطاقة العبور إلى المحطة الختامية من البطولة العربية.

وذكر حساب الاتحاد العربي للعبة في "تويتر"، أن الهلال سيلعب ضد الأهلي في الإياب في جدة، يوم 15 أبريل/ نيسان، أي قبل ثلاثة أيام فقط من المباراة النهائية.