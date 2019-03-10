وتمكن فيرمينو من تسجيل الهدف الأول لليفربول فى شباك بيرنلى من صناعة النجم المصرى محمد صلاح، الذى نجح فى اختراق دفاع المنافس من الجبهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم البرازيلى الذي أودع الكرة فى الشباك بسهولة.
وذكرت شبكة "سكواكا" العالمية المتخصصة فى إحصائيات كرة القدم، أن فيرمينو للموسم الرابع على التوالى بمسابقة الدورى الإنجليزي ينجح فى تسجيل 10 أهداف وأكثر، ولم يسبق لأى لاعب فى تاريخ ليفربول أن وصل إلى هذا الرقم فى المسابقة.
التشكيلة الاساسية لفريق ليفربول في مباراة بيرنلي ضمت كلاً من، أليسون في حراسة المرمى، روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ماتيب، أرنولد، فابينو، فاينالدوم، لالانا، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو، وعلى مقاعد البدلاء، منيوليه، لوفرين، هندرسون، كيتا، شاكيري، ستوريدج، اوريجي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يمنح فيرمينو تذكرة دخول تاريخ ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.