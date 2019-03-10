محمد صلاح يمنح فيرمينو تذكرة دخول تاريخ ليفربول

دخل البرازيلى فيرمينو تاريخ نادى ليفربول بعدما سجل هدفاً فى شباك بيرنلى على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وتمكن فيرمينو من تسجيل الهدف الأول لليفربول فى شباك بيرنلى من صناعة النجم المصرى محمد صلاح، الذى نجح فى اختراق دفاع المنافس من الجبهة اليمنى قبل أن يمرر الكرة إلى المهاجم البرازيلى الذي أودع الكرة فى الشباك بسهولة.

وذكرت شبكة "سكواكا" العالمية المتخصصة فى إحصائيات كرة القدم، أن فيرمينو للموسم الرابع على التوالى بمسابقة الدورى الإنجليزي ينجح فى تسجيل 10 أهداف وأكثر، ولم يسبق لأى لاعب فى تاريخ ليفربول أن وصل إلى هذا الرقم فى المسابقة.

التشكيلة الاساسية لفريق ليفربول في مباراة بيرنلي ضمت كلاً من، أليسون في حراسة المرمى، روبرتسون، فيرجيل فان ديك، ماتيب، أرنولد، فابينو، فاينالدوم، لالانا، محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو، وعلى مقاعد البدلاء، منيوليه، لوفرين، هندرسون، كيتا، شاكيري، ستوريدج، اوريجي.