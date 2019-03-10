محاكمة قيادية بارزة في المعارضة بالسجن والغرامة



قالت مصادر قانونية ان محكمة الطواري في امدرمان قضت بالحكم على نائب رئيس حزب الأمة الدكتورة مريم الصادق المهدي بالسجن لمدة أسبوع والغرامة (٢٠٠٠) جنيه سوداني. قالت مصادر قانونية ان محكمة الطواري في امدرمان قضت بالحكم على نائب رئيس حزب الأمة الدكتورة مريم الصادق المهدي بالسجن لمدة أسبوع والغرامة (٢٠٠٠) جنيه سوداني. واعتقلت المهدي اليوم الأحد خلال مشاركتها في تظاهرة بأم درمان.



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