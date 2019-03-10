مرسال يتعهد لنازحي شمال دارفور بحل مشكلاتهم

خاطب والي ولاية شمال دارفور، الفريق النعيم خضر مرسال، السبت بالفاشر اللقاء التفاكري مع قيادات المعسكرات السلام وأبو شوك وزمزم حول الوضع السياسي الراهن وقضايا العودة الطوعية، بحضور وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية، حسن محجوب الفاضل، ووزير الصحة والتنمية الاجتماعية، مروان التجاني الطيب، ومنسق الشؤون الإنسانية بالولاية، إبراهيم أحمد حامد ومدير مكتب العودة الطوعية وإعادة التوطين مكتب شمال دارفور الصادق حسين دوسة.

واستمع الوالي خلال اللقاء، إلى كافة قضايا ومشكلات النازحين في كافة الجوانب، مؤكداً اهتمامه بالنازحين وقضايا العوده الطوعية والتوطين وتعهد بالعمل الجاد للإيفاء بكل متطلبات العودة الطوعية وتخطيط المعسكرات ومعالجة تداعيات وآثار الحرب وفق أولويات حكومته.

إلى ذلك، طالب النازحون بالمخيمات حكومة الولاية بضرورة الوقوف على مناطق العودة الطوعية ميدانياً والتعرف على حجم المهددات الأمنية من قبل الرعاة المتفلتين وأهمية تعزيز مناطق العودة الطوعية بالخدمات والأمن وضرورة استكمال عملية جمع السلاح في مناطق العودة الطوعية، فيما أشار ممثلو الإدارات الأهلية من النازحيين إلى معاناة النازحين في السكن وغلاء المعيشة.

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وبحسب شبكة أخبار شمال دارفور، فقد طالب شباب النازحين بضرورة توفير مقومات الحياة الكريمة للشباب بالمعسكرات وبناء قدراتهم وتوفير فرص عمل بالإضافة للتدريب والتأهيل وإيجاد التمويل اللازم.

في السياق نفسه، أكدت قيادات المرأة بمخيمات النازحين الاهتمام ببرامج تخفيف أعباء المعيشة للنازحين بالمعسكرات وتفعيل برامج الإدماج في المجتمع وتوفير الفرص العادلة لتقديم الخدمات لكل المواطنين بالمعسكرات.

فيما طالب مدير معسكر أبو شوك للنازحين أهمية تفعيل الرقابة الشعبية والحكومية على الأسواق ومنع الفوضى والتلاعب بالأسعار بأسواق المعسكرات، فيما دعا عدد من النازحيين إلى ضرورة منع الطليق المبكر وتفعيل القوانين التي تحدد العلاقة بين الراعي والمزارع .