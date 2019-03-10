الكوكي: الهلال جاء إلى غانا للفوز

وضع التونسي نبيل الكوكي، مدرب الهلال السوداني، الفوز شعارا لفريقه على مضيفه أشانتي كوتوكو الغاني، مؤكدا أنه جاء إلى غانا لتحقيق نتيجة تؤهل الهلال إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويستضيف أشانتي كوتوكو، في ملعبه بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية، مساء اليوم الأحد، الهلال ضمن الجولة الخامسة، لفرق المجموعة الثالثة بالمسابقة القارية.
وقال الكوكي في المؤتمر الصحفي التقديمي “نحن نعرف جيدا فريق أشانتي فهو من الفرق المعروفة على مستوى القارة الإفريقية، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارة العالية”.
واستدرك: “ولكننا أعددنا العدة لتقديم مباراة تليق باسم وسمعة الهلال الكبيرة والمعروفة على الصعيد القاري”.
وأشار إلى أنه فريقه جاء إلى غانا لخطف الثلاث نقاط من ملعب أشانتي، لتكون مباراة نكانا الزامبي تحصيل حاصل، مضيفا أن تحقيق التعادل أقل نتيجة يريد الخروج بها.
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