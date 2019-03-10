الكوكي يعلن تشكيلته الاساسية لمواجهة الاشانتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن مدرب الهلال الكوكي تشكيلة مباراة اليوم ضد الاشانتي والتي يقودها جمال سالم في حراسة المرمي وبوي وحسين الجريف وعمار الدمازين واطهر الطاهر في الدفاع الشغيل وديارا وشيبوب وابوعاقلة في الوسط والشعلة والضي في الهجوم.

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