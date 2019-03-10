الامل يعلن اطلاق سراح “سليم” للهلال مقابل الصادق “شلش”

الخليج 365 : اعلن نادي الامل العطبراوي اليوم”الاحد” اطلاق سراح لاعبه سليم محمد رسميا الى

نادي الهلال الخرطوم مقابل الحصول على خدمات اللاعب الصادق شلش لمدة عام على

سبيل الاعارة فيما لم يكشف العائد المالي من الصفقة.

وتفيد متابعات “الموقع” ان اجتماعا سيعقد عصر اليوم بنادي الهلال يضم وفد من

نادي الامل والهلال بجانب اللاعب سليم بغرض وضع اللمسات النهائية للصفقة .

وعلم “الموقع” ان اللاعب الصادق سلش ابدى موافقة اللعب لنادي الامل على

سبيل الاعارة .

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