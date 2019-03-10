إجراءات إدارية لوصول الوقود لمناطق التعدين

الخرطوم: آخر لحظة

اتفقت حكومة نهر النيل والشركة السودانية للموارد المعدنية، على عدد من الإجراءات الإدارية التي تمكن من حركة انسياب الوقود لمواقع إنتاج الذهب بجميع أنحاء الولاية، وكشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس مجاهد بلال طه في تصريحات في ختام زيارته الميدانية لأسواق التعدين بالولاية أمس، عن توافقهم مع الولاية على عدد من القضايا التي تنظم القطاع أهمها تنظيم الأسواق وحركة الوقود بجانب مشروعات المسؤولية الاجتماعية لشركات التعدين، وفي السياق أعلن والي نهر النيل الفريق الركن الطيب المصباح بذلهم المزيد من الجهود للاحاطة الكاملة بمنتج الذهب ومكافحة تهريبه، كاشفاً عن تنسيق مشترك مع الولايات الحدودية لولايته في ضبط الحدود وتكوين قوات مشتركة لمراقبة الحدود .

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