للمرة الثالثة .. اعتقال مريم ابنة الصادق المهدي خلال موجة المظاهرات

للمرة الثالثة خلال موجة المظاهرات التي تشهدها السودان، اعتقلت السلطات السودانية نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي والأمين العام للحزب سارة نقد الله.

وسبق اعتقال مريم المهدي قبل في نهاية يناير وفي 21 فبراير الماضيين لكن تم إطلاق سراحها بعد ساعات.

ومريم الصادق المهدي هي ابنة الصادق المهدي زعيم المعارضة ورئيس وزراء السودان الأسبق، وهي نائبة رئيس حزب الأمة القومي.

ودرست مريم الصادق المهدي الطب ولم تعمل به والتحقت بصفوف المقاتلين في أسمرة، ووصلت لرتبة رائد في الجيش السوداني وانضمت لحزب الأمة إلى أن وصلت لمركز قيادي فيه.

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وانطلقت اليوم مظاهرة من مدينة أم درمان باتجاه مقر البرلمان السوداني استباقًا لجلسة البرلمان السوداني المقررة غدا للتصديق على فرض حالة الطوارئ.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أقال الحكومة وأعلن حالة الطوارئ في 21 فبراير الماضي ولمدة عام وأجرى عددًا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية في محاولة للسيطرة على حالة الغضب الشعبي التي تطالب برحيله.

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