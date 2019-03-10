الفاتح عز الدين : تكوين خمس لجان تدرس خيارات المشاركة

الخرطوم : جاد الرب عبيد

كشف أمين قطاع الفكر والثقافة وشؤون المجتمع بالمؤتمر الوطني، الفاتح عز الدين، عن مسمى جديد للحزب يعلن عنه خلال الأيام المقبلة، متوقعاً انضمام مجموعات من أحزاب الوفاق للمؤتمر الوطني تحت المسمى الجديد، وأعلن الفاتح عن تكوين أكثر من خمس لجان لدراسة خيارات وبدائل الحزب للمشاركة في حكومة الكفاءات، بجانب كيفية المساهمة في العملية السياسية في المستقبل، وأكد الفاتح في حوار ينشر بالداخل، أن الوطني سيشارك مثله مثل غيره من الأحزاب في الحكومة، وقال: (لن نطالب بمشاركة واسعة ولن ننظر للنسبة)، وأوضح أن الاحتجاجات تمضي في تراجع، مشيراً إلى أن التدابير السياسية التي اتخذت لا يزايد عليها إلا صاحب غرض، وتوقع عزالدين عودة الحركات المسلحة الموجودة بالخارج إلى البلاد، وقال: (أتوقع مشاركتها في الحكومة القادمة، مبيناً أن الحوار مع حركة العدل والمساواة يحمل مؤشرات إيجابية، وكشف عن حوار دار الأسبوع الماضي مع الحركة الشعبية في جبال النوبة والنيل الأزرق.

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