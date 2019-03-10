المقابل المالي يهدد الانتقال: تطورات في صفقة "الصيني" المجلس يكمل اتفاقه مع اللاعب.. إدارة...

حسن بشير

حصلت (السوداني) على آخر تطورات المفاوضات بين المريخ والأهلي الخرطوم بشأن انتقال قائد الأخير عماد الصيني إلى كشوفات الأول.

وحسب المعلومات الدقيقة التي حصلت عليها الصحيفة فإن إدارة الأهلي الخرطوم بقيادة الرئيس محمود صالح، تترقب تنفيذ الاتفاق المالي مع مجلس الأحمر بغية إطلاق سراح اللاعب، وحسم الجدل المثار حول وجهته.

وأبلغ مصدر رفيع بمجلس الأهلي الخرطوم “الزعيم” ليلة الأمس بأن ناديه أغلق باب التفاوض مع الهلال بشكل نهائي، حيث تم إبلاغ رئيس الهلال برغبة اللاعب في الانتقال إلى المريخ، واحترام مجلس الفرسان لرغبته وهو الأمر الذي قضى بإيقاف المفاوضات مع الهلال.

ورأى المصدر أن ناديه ينتظر تحرك مسؤولي المريخ وتنفيذ الاتفاق المالي حتى يتم إطلاق سراح اللاعب بشكل نهائي.

وقالت مصادر موثوق بها إن أحد أسباب تأخر حسم انتقال الصيني إلى المريخ هو المقابل المالي للصفقة، ولفتت المصادر النظر إلى أنه وعلى الرغم من الاتفاق الذي تم بين المسؤولين في المجلس، ونظرائهم في الفرسان حول إطلاق سراح قائد الأخير إلا أن المقابل المالي المطلوب يرى البعض أنه كبير للغاية.

وطالب الأهلي الخرطوم بمبلغ وقدره ملياران ونصف لأجل تسليم أوراق اللاعب إلى المريخ.

وأبلغ مصدر رفيع بالأهلي الخرطوم (السوداني) بنيتهم في التعاقد مع مهاجم المريخ محمد داؤود عبر الإعارة ولم يستبعد أن يدخل الأخير ضمن الصفقة حال حدوث أي تطورات خلال الساعات القادمة.

ويكتنف الغموض مصير الصفقة، حيث يترقب المسؤولون بالنادي الأهلي الخرطوم، تنفيذ الاتفاق الذي تم بينهم والرئيس ود الشيخ خلال الأيام القادمة.

يشار إلى أن قائد الأهلي الخرطوم، انضم إلى غرفة تسجيلات المريخ بصورة رسمية، كما أن المسؤولين بالنادي حسموا معه الاتفاق المالي الذي ينتظر تنفيذه حال استلام أوراقه من إدارة الأهلي الخرطوم خلال الساعات القادمة ما لم تحدث مفاجآت أخرى.

وبحسب المصادر فإن مجلس المريخ اتفق مع – الصيني – على ارتداء شعار الفريق لمدة “3” سنوات تبدأ من فترة التسجيلات الحالية.

وأكدت المصادر أن إدارة الأحمر قررت منح اللاعب مبلغا قدره “600” ألف جنيه في الموسم الواحد، على أن يكون إجمالي المقابل المالي الذي سيناله اللاعب في الثلاثة مواسم هو مليار و800 ألف جنيه.