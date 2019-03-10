عاجل : حكم بسجن مريم الصادق المهدي بعد اعتقالها في مظاهرات الخرطوم اليوم

ذكرت مصادر متطابقة عن صدور حكم من مكمة طوارئ يقضى بسجن نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي لمدة أسبوع والغرامة ألفي جنيه وذلك وفقاُ لقانون الطوارئ.

ومازالت المحكمة تصدر أحكاماً في حق القيادات التي تم إلقاء القبض عليها في احتجاجات أم درمان التي دعا إليها تجمع المهنيين.

وفي وقت سابق اليوم اعتقلت أجهزة الأمن السودانية، ، نائب رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي، وأعضاء آخرين من الحزب، وذلك بالتزامن مع انطلاق مظاهرة من دار الأمة إلى البرلمان احتجاجا على قانون الطوارئ.

وقال الأمين العام لحزب الأمة، إبراهيم الأمين، لـ”سكاي نيوز عربية” إن قوات الأمن السودانية اعتقلت نائب رئيس الحزب، مريم المهدي وعددا من أعضاء الحزب، من أمام دار حزب الأمة بأم درمان، حيث انطلقت تظاهرة نحو البرلمان، احتجاجا على قانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس البشير في فبراير الماضي.

وتزامنت الاعتقالات مع انطلاق تظاهرة حاشدة باتجاه مقر المجلس الوطني “البرلمان”، وذلك تلبية لدعوة أطلقها “تجمع المهنيين السودانيين”، احتجاجا على فرض حالة الطوارئ في البلاد.

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وكانت انطلقت تظاهرات نهار اليوم بدار الامة في مدينة أم درمان تطالب برحيل البشير ونظامه استجابة لدعوة تجمع المهنيين “جسم غير حكومي “وحلفائه من قوي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني .

وأكد شهود عيان أن المئات خرجوا وسط شارع رئيسي في مدينة امدرمان ، وكانوا يهتفون “الشعب يريد إسقاط النظام”.

وقد فرقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين بدار الامة باستخدام الغاز المسيل للدموع، واستخدام المدافع المائية .

اعتقال الدكتورة مريم الصادق المهدي ومني محمد طاهر وصفية الفضل

خرج مئات المتظاهرين نهار اليوم ،في مدينة أم درمان، بالعاصمة الخرطوم الذي دعت له القوي الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير ويطالب برحيل نظام البشير .