مظاهرات حاشدة في أم درمان باتجاه مقر البرلمان رفضا لقوانين الطوارئ

انطلقت تظاهرة حاشدة في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، الأحد، باتجاه مقر المجلس الوطني “البرلمان”، وذلك تلبية لدعوة أطلقها “تجمع المهنيين السودانيين”، احتجاجا على فرض حالة الطوارئ في البلاد.

وكان “تجمع المهنيين” وحلفاؤه من المعارضة قد دعوا إلى مسيرات تنطلق من دار حزب الأمة القومي المعارض بأم درمان إلى مباني البرلمان، للاحتجاج على خطوة البرلمان المتوقعة بإجازة قانون الطوارئ الاثنين.

وقال نائب رئيس حزب الأمة القومة المعارض، إبراهيم الأمين إن خروج التظاهرات نحو البرلمان رفضا لقوانين الطوارئ، يعبر عن رفض الشارع السوداني لسياسيات النظام الحاكم، التي كان آخرها فرض قانون الطارئ لمدة عام .

وأشار الأمين في اتصال هاتفي مع موقع “سكاي نيوز عربية” إلى مجموعة من الأخطاء صاحبت أمر الطوارئ الذي أصدره الرئيس عمر البشير في فبراير الماضي، قائلا “طبقت الطوارئ قبل أن تجاز من قبل البرلمان، وقبل أن تنشر في الجريدة الرسمية”.

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