السودان: إنخفاض طفيف في اسعار العملات بالسوق الموازية

الخرطوم: باج نيوز

قال متعاملون مع الاسواق الموازية (السوداء) إن أسعار شراء الدولار أمام الجنيه السوداني بلغت في تداولات اليوم 67 جنيهاً عبر النقد و 87 جنيهاً عبر الاجراءات المصرفية.

وأوضحوا بحدوث إنخفاض طفيف في الاسعار فيبتداولات بداية الإسبوع (الأحد) مقارنة بتداولات نهاية الاسبوع الماضي الذي وصلت فيها أسعار شراء الدولار إلى 90 جنيهاً عبر الإجراءات المصرفية.

وأشار بعضهم في حديثه مع “باج نيوز” إلى أن اسعار الدرهم الاماراتي تراوحت مابين 24.4 جنيه عبر الاجراءات المصرفية و 19.5 جنيه عبر الكاش مقابل 25 جنيه خلال الاسبوع الماضي.

وأكدوا على إختفاء شبه كامل لتجار العملة في طرقات العاصمة بعد شن السلطات الامنية حملات مكثفة ضدهم الخميس الماضي.

وتوقعوا استقرار اسعار العملات خلال الاسبوع الجاري.

وفرض الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، وأصدر أوامر طوارئ تجرم التعامل في النقد الأجنبي.

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