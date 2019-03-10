التربية: الامتحانات محروسة بدعوات الأسر

الخرطوم: آخر لحظة

قال وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس مجلس الامتحانات، الطاهر حسن الطاهر أمس، إنه لم تصلهم أي تقارير تؤثر في سير امتحانات الشهادة السودانية بجميع المراكز داخل السودان وخارجه، منوهاً إلى أن الامتحانات شارفت على خواتيمها، وسارت بشكل طبيعي ومستقر، وأشار الطاهر في تصريحات صحفية، إلى جلوس طلاب بمراكز خارجية، بجانب جلوس عدد من الطلاب الأجانب بمراكز داخل السودان، مما يدلل على سمعة ومكانة الشهادة الثانوية السودانية، لأن كثيراً من الدول تعطي درجات إضافية لها، وأضاف الطاهر أن الطلاب جلسوا أمس لمادة اللغة العربية، وسط ارتياح نفسي كبير، مؤكداً أن الامتحانات محروسة بدعوات الأسر وبجهود المعلمين وكافة الأجهزة الأمنية والشرطية، بجانب ولاة الولايات وحكوماتهم، وأشار إلى أن المرحلة الثانية من أعمال الشهادة هي تفريغ كراسات الإجابة وتجهيزها لعملية التصحيح التي ستستمر شهراً، وتليها مرحلة الرصد والترقيم استعداداً لإعلان النتيجة.

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