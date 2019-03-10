الجامعات الخاصة تتحول إلى لافتة لاحتجاجات السودان

الخرطوم: باج نيوز

تواصلت اليوم الأحد، احتجاجات طلبة الجامعات الخاصة في السودان، للمناداة برحيل النظام.

ونقلت صفحة تجمع المهنيين السودانيين وهو كيان نقابي ينظم الاحتجاجات، فيديوهات تعج بالشعارات الاحتجاجية من داخل باحات كليات وجامعات “الوطنية، أبن سينا، الفجر، اليرموك”، بجانب تضمينها تمجيد للشهداء الذين قضوا أثناء الاحتجاجات التي تعدت شهرها الثالث بأسبوعين.

وقررت الحكومة في ديسمبر العام الماضي وقف الدراسة في بالجامعات بالتزامن مع توسع رقعة الاحتجاجات.

وخرج طلاب كلية “الحياة”، إلى الشارع وسيروا تظاهرة في شارع المشتل بقلب العاصمة.

وكان مفاجئاً بالنسبة لكثيرين مشاركة طلاب هذه الجامعات في الحراك الاحتجاجي، كون معظم إدارات هذه الجامعات تحرم كافة أشكال الأنشطة السياسية.

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وصدر قرار حكومي باستئناف الدراسة في الجامعات الخاصة بصورة تدريجية، ولكن هذا القرار يواجه صعوبات يومية بسبب تنامي حالة الاحتجاج والاعتصام التي ينظمها طلاب هذه الجامعات.

واضطرت إدارة جامعة السودان للعلوم الطبية “مأمون حميدة” لإغلاق أبوابها بعد حادثة اقتحام الجامعة والتعدي على طلابها، بدورهم رفض طلاب جامعة السودان العالمية الخضوع للامتحانات.

وتضرب السلطات في العادة طوقاً أمنياً حول مقار هذه الجامعات.

ويعتبر الشباب بأنهم قوام التحركات الاحتجاجية التي تشهدها مدن السودان مؤخراً.

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