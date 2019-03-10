الكوكي يفاجئ الاشانتي بتشكيلة زيسكو

التاريخ: 10-مارس-2019
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كشف التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق عن تشكيلته الأساسية التي سيواجه بها فريق الأشانتي كوتوكو الغاني عند الساعة السادسة من مساء اليوم في بطولة الكونفدرالية الافريقية، هي نفس التشكيلة التي دفع بها أمام زيسكو الزامبي في المباراة الأخيرة، من الأوغندي جمال سالم في حراسة المرمى، رباعي خط دفاع من اليمين لليسار أطهر الطاهر، حسين الجريف، عمار الدمازين، عبد اللطيف بوي ويلعب في وسط الملعب نصر الدين الشغيل، أبوعاقلة عبد الله، بوبكر ديارا، شرف الدين شيبوب بينما يقود الهجوم كل من وليد الشعلة ومحمد موسى الضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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