الهلال يكمل اتفاقه مع سليم

التاريخ: 10-مارس-2019 فى : رياضة 5 مشاهدة أكمل الهلال، اتفاقه مع نادي الأمل عطبرة لانتقال لاعب وسطه سليم محمد، في التسجيلات التكميلية التي انطلقت الخميس الماضي وتنتهي الأربعاء وذلك بعد مفاوضات ناجحة بين إدارة الناديين وقد وصل اللاعب ظهر اليوم للخرطوم وانضم لغرفة تسجيلات الهلال ويتوقع أن يكمل النادي اجراءات التعاقد معه خلال الساعات القادمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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