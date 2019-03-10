انهيار صفقة انتقال الصيني للمريخ

كشف مصدر عالي الثقة أن صفقة انتقال مدافع الأهلي الخرطوم عماد الصيني إلى المريخ، في طريقها إلى الإنهيار، بعد أن تنصل المريخ عن الاتفاق المالي الأول (2 مليار ونصف مليار) جنيه سوداني إلى (مليار ونصف مليار فقط) برغم من أن الاتفاق الأول ابرمهم الاستاذ محمد الشيخ مدني رئيس النادي، إلا أن المدرب التونسي يامن الزلفاني، اخطر إدارة النادي أنه لا يرغب في أي لاعب سوداني سعره أعلى من الموجودين بالكشف، وأكد أن الأهلي اذا وافق على المليار ونصف مليار فأهلاً باللاعب وأذا رفض النادي فأتركوا اللاعب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365