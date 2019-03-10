الهلال يستهدف التأهل من غانا

يستهدف الهلال التأهل المباشر إلى ربع نهائي الكونفدرالية، عندما يحل في الرابعة عصر اليوم بتوقيت غانا، السادسة مساءاً بتوقيت السودان، ضيفاً على الاشانتي كوتوكو، على ملعب بابا يارا بكوماسي ضمن مباريات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات.

ويتصدر الأزرق المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، حصل عليها من الفوز في الجولة الأولى على الاشانتي بهدف، ومن ثم الخسارة في الجولة الثانية من نكانا بهدف لهدف والتعادل في الجولة الثالثة مع زيسكو بهدف لكل، ومن ثم الفوز في الجولة الرابعة على زيسكو بثلاثة أهداف لهدف.

واستعد الهلال لهذه المواجهة بعدد من التدريبات وغادرت بعثته فجر الأربعاء إلى غانا، وأجرى الفريق أربعة حصص تدريبية بكوماسي، بمشاركة 22 لاعباً اختارهم المدرب التونسي نبيل الكوكي لهذه المقابلة وقد ركز على الجوانب البدنية والتكتيكية مع معالجة الأخطاء التي صاحبت المباراة السابقة.

Advertisements

ويحتاج الهلال للفوز من أجل التأهل مباشرة إلى المرحلة القادمة، حيث يصبح رصيده عشر نقاط وهذا ما يدركه الجهاز الفني وقال الكابتن صلاح محمد ادم، المدرب العام للفريق الأزرق أنهم جاءوا إلى غانا من أجل تحقيق الفوز.

ويفقد الهلال اليوم خدمات الرباعي (السموأل ميرغني للإصابة والكونغولي ادريسا أمبومبو بسبب الإيقاف والثنائي نزار حامد وصهيب الثعلب لعدم الجاهزية الفنية بعد أن تجاوزهما الإصابة.

ويتوقع أن يدفع الكوكي بتشكيل يقوده الحارس الأوغندي جمال سالم في المرمى، اطهر الطاهر، ايمانويل، عمار الدمازين وعبداللطيف بوي في الدفاع، وفي الوسط يلعب الرباعي نصر الدين الشغيل، ابوعاقلة عبدالله، المالي بوبكر ديارا، وشرف الدين شيبوب ويقود الهجوم الثنائي وليد الشعلة ومحمد موسى الضي.

ومن جانبه يسعى الأشانتي إلى الفوز والأبقاء على حظوظه قوية في التأهل حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط حصل عليها محاربو القنافذ من الفوز على زيسكو في الجولة الثانية بهدفين لهدف وعلى نكانا في الجولة الرابعة بثلاثة اهداف نظيفة وخسر في الجولة الأولى من الهلال بهدف ومن نكانا في الجولة الثالثة بهدف لثلاثة، واستعد لهذه المباراة وسط دعم كبير من قبل البرلمان الغاني وجماهيره التي طالبت اللاعبين بالثأر من الهلال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)