المحكمة تخاطب المركزي لاستدعاء موظفة

أمرت محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي معتصم أحمد المصطفى بمخاطبة بنك السودان المركزي لإعلان موظفة مطلوبة إفادتها في القضية الأولى للتلاعب بأموال الدواء والتي يواجه الاتهام فيها “14” متهماً ، بينهم مدراء بنوك وموظفون وأسماء أعمال وأصحاب شركات وحددت المحكمة جلستين متتاليتين نهاية مارس الحالي ، لسماع أقوال شهود دفاع المتهمين من الحادي عشر وحتى الرابع .

وكانت المحكمة في وقت سابق وجهت الاتهام في مواجهة مدير إدارة النقد الأجنبي ببنك شهير ومدير بنك تجاري ومديري أحد فروع البنك وموظفين بجهة حكومية وأسماء أعمال ، بالاستيلاء على أموال الدواء المخصصة من حصة الصادر بقرار بنك السودان المركزي واتهمت المحكمة مدير إدارة النقد الأجنبي بمخالفة القانون وخيانة الأمانة واستغلال الوظيفة والإهمال الفاحش والتصرف في أموال الدواء ومعاونة آخرين وحررت له ورقة الاتهام بمخالفة “89/ 177 ” من القانون الجنائي .

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فيما وجهت الاتهام لمدير بنك شهير بحسب صحيفة آخر لحظة بمخالفة مايأمر به القانون وأنه مؤتمن على أموال الشاكي وتصرف فيها بالإهمال الفاحش مخالفاً للمواد “89/ 177 ” من القانون الجنائي ، والمادتين”9/5″ من قانون تنظيم النقد الأجنبي والمادة “6” لائحة التعامل بالنقد الأجنبي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)