مجلس المريخ يسعى للتغلب على المصاعب المالية لضم الصيني اليوم

أعلن مجلس إدارة نادي المريخ عن التزامه بالتنفيذ الحرفي للتقرير الفني المقدم من التونسي يأمن الزلفاني المدير الفني للفرقة الحمراء.

والذي طالب بتسجيلات على نطاق محدود لسد النقص في عدد من الخانات وطالب بعدم الإندفاع بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، وشدد التونسي على عدم الإستغناء عن أي لاعب بالشطب أو الاعارة خارج المجموعة التي حددها للمجلس .

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ووضع المريخ محور الاهلي عماد الصيني في مقدمة إهتماماته وبرغم الرغبة الكبيرة التي إبداها اللاعب والتحرك القوي من جانب المريخ لحسم الصفقة إلا أن المطلب المالي العالي من جانب الاهلي بسبب التدخل القوي من جانب الهلال لضم الصيني جعل مهمة المجلس تبدو صعبة للغاية، في ظل المعاناة الكبيرة في النادي بسبب المال .

ومن المتوقع أن يجتمع وفد مريخي اليوم يضم محمد الشيخ مدني واللواء كمال شقاق لحسم الصفقة بصورة نهائية مع توفير المالي اللازم لضم الصيني، وحال تمت هذه الخطوة يتوقع وبحسب صحيفة الصدى أن يوقع الصيني رسمياً اليوم في الكشوفات الحمراء .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)