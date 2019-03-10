اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مجلس المريخ يسعى للتغلب على المصاعب المالية لضم الصيني اليوم

0 نشر
ميادة 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 10-مارس-2019

76 مشاهدة

 

أعلن مجلس إدارة نادي المريخ عن التزامه بالتنفيذ الحرفي للتقرير الفني المقدم من التونسي يأمن الزلفاني المدير الفني للفرقة الحمراء.

 

والذي طالب بتسجيلات على نطاق محدود لسد النقص في عدد من الخانات وطالب بعدم الإندفاع بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين، وشدد التونسي على عدم الإستغناء عن أي لاعب بالشطب أو الاعارة خارج المجموعة التي حددها للمجلس .

Advertisements

 

ووضع المريخ محور الاهلي عماد الصيني في مقدمة إهتماماته وبرغم الرغبة الكبيرة التي إبداها اللاعب والتحرك القوي من جانب المريخ لحسم الصفقة إلا أن المطلب المالي العالي من جانب الاهلي بسبب التدخل القوي من جانب الهلال لضم الصيني جعل مهمة المجلس تبدو صعبة للغاية، في ظل المعاناة الكبيرة في النادي بسبب المال .

 

ومن المتوقع أن يجتمع وفد مريخي اليوم يضم محمد الشيخ مدني واللواء كمال شقاق لحسم الصفقة بصورة نهائية مع توفير المالي اللازم لضم الصيني، وحال تمت هذه الخطوة يتوقع وبحسب صحيفة الصدى أن يوقع الصيني رسمياً اليوم في الكشوفات الحمراء .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس المريخ يسعى للتغلب على المصاعب المالية لضم الصيني اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا