رئيس أركان الجيش الجزائري: العلاقات بين الجيش والشعب قوية

نقلت قناة العربية الحدث وتلفزيون النهار عن رئيس أركان الجيش الجزائرى الفريق قايد صالح قوله اليوم الأحد، إن "الجيش الجزائرى والشعب لديهما رؤية موحدة للمستقبل".
وأضاف أن "العلاقات بين الجيش والشعب قوية" إلا أنه لم يشر إلى الاحتجاجات الحاشدة ضد سعى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتمديد فترة حكمه.
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