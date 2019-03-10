الهند تبدأ انتخابات عامة.. والتوتر مع باكستان يدعم مودى

قالت مفوضية الانتخابات الهندية اليوم الأحد، إن الانتخابات العامة التى تجرى على سبع مراحل ستبدأ يوم 11 أبريل، ومن المتوقع أن يستفيد رئيس الوزراء ناريندرا مودى من التوتر مع باكستان.

وقال سونيل أرورا رئيس المفوضية للصحفيين إن نحو 900 مليون ناخب مؤهلون للإدلاء بأصواتهم منهم نحو 15 مليونا تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عاما.

وأضاف أن فرز الأصوات سيجرى يوم 23 مايو .