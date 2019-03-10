بالصور موكب ودنوباوي يجوب شوارع امدرمان

خرج متظاهرون اليوم الاحد في موكب حاشد وسط العاصمة السودانية الخرطوم إثر دعوة أطلقها"تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني .

حيث خرجت اليوم الاحد مظاهرات في ودنوباوي في مدينة أمدرمان تنادي بإسقاط البشير ونظامه .

واكد مراسل سودان نيوز انطلاق التظاهرة من منطقة ود نوباوي حتي وصولاً إلى حي أبروف.

وافاد ان الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين بدار الامة بينما خرجت العديد من المناطق بتظاهرات "حي الصحافة في الخرطوم وأحياء الموردة والعباسية في مدينة أمدرمان وحي المدنيين في مدينة ودمدني بالإضافة إلى جامعات اليرموك وابن سينا والفجر"، مشيرة إلى أن شوارع العاصمة تشهد حالات كرّ وفرّ بين المحتجين وقوات الأمن.

ومنذ 13 ديسمبر 2018، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 31 شخصا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40 شخصا، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـتجاوز ال50 قتيلا.