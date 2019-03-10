مدرب النجم: لقاء الصفاقسي مفتوح على كل الاحتمالات

أبرز المدير الفني للنجم الساحلي، الفرنسي روجيه لومير، صعوبة مواجهة الصفاقسي، اليوم الأحد، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات، ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال لومير، خلال المؤتمر الصحفي السابق للمباراة: “كل الفرضيات تبقى قائمة في المجموعة، ونحن هنا في صفاقس من أجل العودة بنتيجة، تفتح لنا باب الدور المقبل”.

وتابع: “الفوز اليوم سيمكننا من خوض الجولة الأخيرة، أمام ساليتاس البوركيني، بأريحية كبيرة.. كل اللاعبين يشعرون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم”.

وواصل: “الجاهزية البدنية للفريق طيبة، رغم النسق الماراثوني للمباريات محليا وقاريا.. المباراة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، خصوصا أن الصفاقسي يريد استعادة الصدارة، وتدعيم حظوظه في الترشح.. الحضور الذهني سيكون حاسما في هذا اللقاء”.

ومن جانبه، قال المهاجم الجزائري للنجم الساحلي، كريم العريبي: “اللقاء سيكون صعبا، لكن رغم ذلك نحن مصرون على حسم التأهل”.