الأمن السوداني يعتقل قيادات في المعارضة

قالت مصادر في المعارضة السودانية؛ أن قوات الامن اعتقلت العشرات من أعضاء حزب الأمة خلال مشاركتهم اليوم الأحد في التظاهرات التي شهدتها مدينة امدرمان.
وقال شهود عيان لـ"اخبار الخليج 365" إن من بين المعتقلين ابنتي زعيم الحزب الصادق المهدي ونائبه الدكتورة مريم المهدي وشقيقتها رباح.
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