اعتقال العشرات في مظاهرات مطالبة برحيل النظام بأم درمان

اعتقلت قوات الأمن السودانية اليوم الاحد، العشرات من أنصار حزب الأمة لمشاركتهم في مظاهرة نظمها الحزب نهار اليوم ، ضد الحكومة استجابة لدعوة القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير .
واحتشد المئات اليوم الاحد،في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، حيث قوة زعيم حزب الأمة، الداعية الصادق المهدي، ورددوا هتافات ضد الحكومة وزيادة الأسعار.
وحاصرت الشرطة المتظاهرين واستخدمت الهروات والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.
وفي الوقت نفسه اعتقلت العشرات وطاردت الأنصار في شوارع الأحياء السكنية .
اعتقلت الاتي اسمائهم :
د. مريم الصادق
رباح الصادق
صفيه الفضل
فاطمه نقدالله
اعتماد عبدالله
محمد الإمام
حنان الأمين
مني محمد طاهر
حسن عثمان سيبويه
أمنه الفاضل محمد علي
اميره جمعه
محمد صالح جيش الامه
ادم عبدالقادر شعيريه
محمد عبدالله جندي
مني عبدالمتعال
الحاج حسن
احمد السر
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