بيترو أتلتيكو - أنغولا x

15:00 نصر حسين داي - الجزائر نكانا - زامبيا x

15:00 زيسكو يونايتد - زامبيا أشانتي كوتوكو - غانا x

15:00 الهلال - السودان الرجاء الرياضي - المغرب x

18:00 حسنية أكادير - المغرب Advertisements النادي الصفاقسي - تونس x

18:00 النجم الساحلي - تونس ساليتاس - بوركينا فاسو x

18:00 إينوجو رينجرز - نيجيريا نهضة بركان - المغرب x

21:00 أوثو دويو - الكونجو الزمالك - مصر x

21:00 غور ماهيا - كينيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تفرق تظاهرات حاشدة بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.