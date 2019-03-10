تظاهرات بدار الامة واعتقال مريم الصادق المهدي نائبة حزب الأمة القومي المعارض

انطلقت تظاهرات نهار اليوم بدار الامة في مدينة أم درمان تطالب برحيل البشير ونظامه استجابة لدعوة تجمع المهنيين "جسم غير حكومي "وحلفائه من قوي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني .

وأكد شهود عيان أن المئات خرجوا وسط شارع رئيسي في مدينة امدرمان ، وكانوا يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام".

وقد فرقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين بدار الامة باستخدام الغاز المسيل للدموع، واستخدام المدافع المائية .

وانباء عن اعتقال الدكتورة مريم الصادق المهدي ومني محمد طاهر وصفية الفضل

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وكانت السلطات السودانية قد قالت إنها ستفرج عن كل المعتقلين في الأحداث الأخيرة، قبل أن تعتقل مريم الصادق المهدي الأحد.

ويشهد السودان تظاهرات مناهضة للحكومة منذ كانون الثاني/ديسمبر بدأت بسبب رفع أسعار الخبز قبل ان تتحول الي مطالب سياسية تطالب برحيل النظام.

وقد أسفرت بحسب آخر الإحصاءات الحكومية عن مقتل ما لا يقل عن 30شخصا، بينما تقول المعارضة إن عدد القتلى تجاوز الـ50.