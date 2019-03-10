انطلقت تظاهرات نهار اليوم بدار الامة في مدينة أم درمان تطالب برحيل البشير ونظامه استجابة لدعوة تجمع المهنيين "جسم غير حكومي "وحلفائه من قوي المعارضة ومنظمات المجتمع المدني .
وأكد شهود عيان أن المئات خرجوا وسط شارع رئيسي في مدينة امدرمان ، وكانوا يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام".
وقد فرقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين بدار الامة باستخدام الغاز المسيل للدموع، واستخدام المدافع المائية .
وانباء عن اعتقال الدكتورة مريم الصادق المهدي ومني محمد طاهر وصفية الفضل
وكانت السلطات السودانية قد قالت إنها ستفرج عن كل المعتقلين في الأحداث الأخيرة، قبل أن تعتقل مريم الصادق المهدي الأحد.
ويشهد السودان تظاهرات مناهضة للحكومة منذ كانون الثاني/ديسمبر بدأت بسبب رفع أسعار الخبز قبل ان تتحول الي مطالب سياسية تطالب برحيل النظام.
وقد أسفرت بحسب آخر الإحصاءات الحكومية عن مقتل ما لا يقل عن 30شخصا، بينما تقول المعارضة إن عدد القتلى تجاوز الـ50.
كانت هذه تفاصيل خبر تظاهرات بدار الامة واعتقال مريم الصادق المهدي نائبة حزب الأمة القومي المعارض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.