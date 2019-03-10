خبر مفبرك.. أدلة كذب "الجزيرة" في واقعة "قوش" ورئيس الموساد (تقرير)

عدة دلائل كشفت مدى كذب قناة الجزيرة القطرية في واقعة لقاء رئيس المخابرات السودانية برئيس الموساد الإسرائيلي في ميونيخ.

وبثت قناة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 2019/3/1 م خبرا عن لقاء للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي علي هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي إنعقد الشهر الماضي .

وظلت قناة الجزيرة تكرر على مدى يومين، إذاعة خبر في كل نشراتها عن لقاء جمع مدير المخابرات السودانية الفريق أول صلاح قوش برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، على هامش مؤتمر دولي للمخابرات في مدينة ميونيخ منتصف الشهر الماضي.

وما يؤكد كذب القناة القطرية، أن بعد نفي المخابرات السودانية للخبر تحججت بأن مصدر الخبر هو موقع "ميدل إيست آي – MEE"، بينما للقناة مكتب في ألمانيا لم ينقل لها الخبر، كما لم يسع طاقم التحرير في ديسك الدوحة إلى الاتصال بمراسلهم في “ميونيخ” للتأكد من صحة الخبر.

وهمنا يرى المراقبون أنه ليس مهماً عند قناة الجزيرة أن الخبر خطأً كان أم صواب، وليست مهمة المهنية والموضوعية، الأهم هو تنفيذ أجندة الأمن القطري بالعمل على (حرق) صورة كل من ترى الخارجية القطرية أنه صديق لدولة الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية.

وأشار الكاتب السوداني، الهندي عز الدين، رئيس تحرير صحيفة المهجر، إلى أن الحملة التي تقودها قناة الجزيرة ضد السودان منذ أكثر من شهرين تحت ذريعة تغطية الاحتجاجات التي تشهدها الخرطوم.

وأكد خلال مقال رأي في الصحيفة التي يشرف على تحريرها أن وتيرة الحملة زادت خلال الأسبوع الماضي في أعقاب قرارات الرئيس السوداني عمر البشيرالأخيرة، بحل الحكومة وتعيين الفريق أول “عوض بن عوف” نائباً أول لرئيس الجمهورية ، و”محمد طاهر أيلا” رئيساً للوزراء، وتخليه عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني.

وأوضح:" القناة القطرية تحتفي بلقاء نسجه من وحي الخيال موقع بريطاني تمويله قطري، غضت بصرها الكليل عن زيارة رئيسة الوزراء بالإنابة وزيرة خارجية إسرائيل تسيبي ليفني للدوحة في أبريل عام 2008م ، فلم تبث عنها صورةً ولا خبراً، كما تعامت كعادتها ، عن لقاءات الأمير الوالد حمد بن خليفة ووزير الخارجية الأسبق حمد بن جاسم العديدة مع بيريز وليفني في أكثر من عاصمة ، سراً وعلانية".

Advertisements

ونفى جهاز الأمن والمخابرات في السودان، الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن لقاء تم بين مدير جهاز الأمن السوداني مع رئيس الموساد الإسرائيلي على هامش قمة ميونخ للأمن خلال الشهر الماضي.

وجاء في بيان صحفي لجهاز الأمن والمخابرات في السودان أن ما تم تناوله على وسائل اعلام، يوم الجمعة عن لقاء لمدير جهاز الامن والمخابرات السوداني برئيس الموساد الاسرائيلي عار من الصحة تماما.

وجاء في بيان من جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني: "بثت قناة الجزيرة الإخبارية بتاريخ 2019/3/1 خبرا عن لقاء للسيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي علي هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انعقد الشهر الماضي".

وأردف: "كان بإمكان القناة أن تتحري أن تستوثق قبل أن تبث وهي تعلم ويعلم غيرها الموقف الراسخ للسودان حكومة وشعبا من الكيان الصهيوني المغتصب وإلتزام السودان المبدئي بموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولي للأمة العربية والإسلامية.

وأكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني في ختام بيانه أنه يظل ملتزما بسياسة البلاد الخارجية وتوجهها وموقفها الثابت دون أن تحتاج بلادنا لتتحرك في الخفاء او أن تستعين بأحد أو أن تمضي في إتجاه مغاير لمبادئها وسياستها الخارجية الواضحة.ودون أن تفلح مثل هذه التسريبات المتكررة في شق صف القيادة أو إثنائها عن واجباتها الوطنية.