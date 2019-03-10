الرئيس الكورى الجنوبى يتعهد بتعزيز التعاون والتبادل الثقافي مع "آسيان"

وكتب مون - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - "المستقبل سيكون عصر آسيا، ومن خلال جولتى سأعمل على التقارب بين كوريا الجنوبية ودول آسيان وتوسيع نطاق أعمالنا التجارية فى المنطقة وتعزيز التعاون العملى".. مضيفا "سأحاول مع دول آسيان بناء مجتمع من السلام والازدهار موجه للشعب".
جاء ذلك قبيل مغادرة مون سول متجها إلى (بروناى) التى تعد أول محطة له فى جولته التي تشمل أيضا ماليزيا وكمبوديا.
ووصف مون (بروناي) بأنها دولة "تشبه الأحجار الكريمة" وغنية بالموارد الطبيعية، ووصف ماليزيا بأنها دولة رئيسية في رابطة دول آسيان والتي تحتضن التنوع وتقود الجهود المبذولة لإحلال السلام في آسيا، كما أشاد بالنمو الاقتصادي المذهل في كمبوديا.
وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون مع الرابطة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وصناعة الأسلحة والعديد من المجالات الأخرى.
ويسعى مون لدفع "سياسة الجنوب الجديدة" المصممة لتوطيد العلاقات بشكل كبير مع دول آسيان التي تعد شريكا حاسما لكوريا الجنوبية بسبب إمكانات نموها ومواردها الغنية ونفوذها الدبلوماسي المتنامي.
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