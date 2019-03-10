تفاصيل جديدة حول عودة سومانا للمريخ

ارسل نادي المريخ مبلغ 15 الف دولار لنادي الجيش النيجري عبر السفارة السودانية في النيجر.

وقال الموريتاني عبدالحي ادومو وكيل اللاعب سومانا في تصريحات ان الامور بخصوص سومانا اصبحت واضحة وان يوم غد الاثنين سيشهد تسليم المبلغ لنادي الجيش النيجري.

واضاف” سومانا سيستغل الطائرة نحو الخرطوم الثلاثاء او الاربعاء على ابعد تقدير للوصول والانضمام الى تحضيرات الفريق”

وابان ادومو ان المريخ اوفى بالتزامه ولاتوجد اي مشاكل في عودة اللاعب خلال الايام المقبلة.

ويستعد المريخ لمواجهة النجم الساحلي التونسي في اياب نصف نهائي كاس زايد للاندية الابطال 29 مارس الجاري.

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