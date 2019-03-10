"فتح": استشهاد "الكعابنة" جريمة جديدة للاحتلال بحق الفلسطينيين

وأضاف المتحدث باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف - فى بيان اليوم / الأحد / أن الاحتلال الاسرائيلى يرتكب يوميا جرائم بحق الشعب الفلسطينى عبر حواجزه العسكرية، التى يستخدمها للبطش والإذلال ، مشيرا إلى تواصل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطينى فى ظل الصمت الدولى وافلات دولة الاحتلال من العقاب.
وأكد أن الشعب الفلسطينى الخاضع للاحتلال والذى يتعرض لأبشع الجرائم لن يستسلم ولن تنال سياسات الاحتلال من عزيمته، وأنه ماض فى كفاحه حتى نيل حريته واستقلاله.
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