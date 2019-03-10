قيادي بالوطني يدعو لمجابهة حملات تشويه الحزب

دعا رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني، الفاتح عز الدين ، أعضاء وقيادات الحزب للتصدي والدفاع عنه ضد حملة تشويهه عبر الأسافير، وشرح إنجازاته للجميع على كافة المستويات، مؤكداً أن الوطني حزب عملاق، ويجب على جميع أعضائه رفع رؤوسهم عالية.

وأكد الفاتح أن خطاب رئيس الجمهورية الأخير يمثل عبوراً آمناً للوطن من أزماته الحالية، بعيداً عن الحروب والنزاعات التي خطط لإشعالها أعداء السودان، مجدداً تأييد المؤتمر الوطني لمبادرة الرئيس وقراراته الأخيرة.