مظاهرات في "أم درمان" تطالب برحيل النظام

خرج مئات المتظاهرين نهار اليوم ،في مدينة أم درمان، بالعاصمة الخرطوم الذي دعت له القوي الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير ويطالب برحيل نظام البشير .

واكد مراسل اخبار الخليج 365 خروج تظاهرات محدودة في الجامعات السودانية في العاصمة الخرطوم.

ومنذُ اندلاع التظاهرات في يوم 13 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نظم تجمع المهنيين السودانيين (مستقل)، مواكب عديدة لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي، تحولا إلى تظاهرات وسط الخرطوم وقرب القصر الرئاسي .