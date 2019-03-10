خرج مئات المتظاهرين نهار اليوم ،في مدينة أم درمان، بالعاصمة الخرطوم الذي دعت له القوي الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير ويطالب برحيل نظام البشير .
واكد مراسل اخبار الخليج 365 خروج تظاهرات محدودة في الجامعات السودانية في العاصمة الخرطوم.
ومنذُ اندلاع التظاهرات في يوم 13 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نظم تجمع المهنيين السودانيين (مستقل)، مواكب عديدة لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي، تحولا إلى تظاهرات وسط الخرطوم وقرب القصر الرئاسي .
ومنذُ يوم 13 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات عمّت عدة مدن بينها الخرطوم منددة بتدهورالأوضاع المعيشية قبل ان تتحول الي مطالب سياسية تطالب برحيل النظام .
كانت هذه تفاصيل خبر مظاهرات في "أم درمان" تطالب برحيل النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.