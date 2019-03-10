المؤتمر الوطني يهاجم بشدة تجمع المهنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم المؤتمر الوطني بشدة تجمع المهنيين ، وشبهه بالــ” البعاتي” الذي لايُرى جازماً بانحسار الاحتجاجات ومقللاً من شأنها، وقال إنها أصبحت موجودة فقط في الواتساب وخمسة أحياء بالخرطوم وهي غير مؤثرة .

وأكد أمين التعبئة السياسية بالوطني عمار باشري في ندوة ” المائدة المستديرة ” بطيبة برس أمس السبت ، أن خطاب الرئيس ومبادرته كانت شاملة وموضوعية و على المعارضة أن تجيب على سؤال البديل وليس ترديد شعار “تسقط بس” .

لافتاً النظر إلى أن الواقع لايُغير بالأحلام ، والحل لايمكن أن ياتي على صهوة جواد التدخل الدولي ومن جهتهم طالب عدد من المفكرين والسياسيين والقانونيين والأكاديمين بإلغاء أوامر الطواريء و قال المحامي نبيل أديب بحسب صحيفة آخر لحظة إن الطواريء زادت من حالة الاحتقان السياسي.