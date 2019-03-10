وفاة استاذ اثناء مراقبته لطلاب الشهادة السودانية صباح اليوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توفي الموجه التربوي بمرحلة الأساس المعلم عبد الحفيظ سليمان أثناء مشاركته في مراقبة مادة اللغة العربية في امتحان الشهادة الثانوية يوم السبت .

وكان الفقيد قد أصيب بوعكة صحية مفاجئة، أثناء مراقبته لطلاب الشهادة الثانوية بمدرسة الفاروق الخاصة بنين بمحلية أمبدة غرب الخرطوم، وقد توفي في الحال أثناء المراقبة قبل أن يتم اسعافه إلى المشفى.

واحتسبت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، الموجه التربوي الذي وافته المنية أثناء قيامه بواجبه، سائلين الله أن يتقبله قبولاً حسنا مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. المادة السابقة غرفة الدقيق تكشف عن انسياب الدقيق لكل الولايات دون مشكلات المقالة القادمة الفاتح عز الدين يكشف عن سر إعفاء بكري

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