غرفة الدقيق تكشف عن انسياب الدقيق لكل الولايات دون مشكلات

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الخليج 365:
كشفت غرفة الدقيق، عن انسياب الدقيق لكل أنحاء البلاد دون مشكلات، بواقع”47″ ألف جوال للخرطوم و”53″ ألف جوال لبقية الولايات يوميًا.
وقال الأمين العام للغرفة حسن حسين في تصريحات لصحيفة “السوداني” إن سعر جوال الدقيق للمخابز ما يزال بـ”550″ جنيها.
وأضاف” إلا أن منظومة آلية الدعم الحكومي اختلفت الآن”.
وأردف” صارت الحكومة تشتري القمح بسعر 270 دولار للطن، بينما تقوم المطاحن بمهمة نقل القمح وإنتاج الدقيق بكل تفاصيله من عمليات طحن والمحسنات ومواد التعبئة والمنصرفات الإدارية مع خصم مبلغ بيع الردة لصالح المواطن.
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