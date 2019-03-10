العثور على طفل مشنوقا داخل منزل اسرته في ظروف غامضة..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تحقق وحدة حماية الأسرة والطفل بولاية البحر الأحمر في ملابسات وفاة طفل في ظروف غامضة بعد أن عثر عليه مشنوقاً داخل منزل أسرته.

وطبقاً لمصادر (السوداني)، فإن عاملاً كانت قد أخطر الشرطة بأنه عثر على الطفل مشنوقاً بحبل داخل غرفة بمنزل أسرته، بحي المطار في بورتسودان، وأضافت المصادر أن الشرطة أرسلت فريقاً حقق حول الملابسات وأحال الجثة إلى المشرحة، فيما دونت الشرطة بلاغاً بالوفاة في ظروف غامضة وحققت مع أفراد أسرته. المادة السابقة هذه الأطعمة تساعد على نمو الشعر وكثافته المقالة القادمة غرفة الدقيق تكشف عن انسياب الدقيق لكل الولايات دون مشكلات

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