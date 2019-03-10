هذه الأطعمة تساعد على نمو الشعر وكثافته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يعتمد جمال الشعر على العديد من المعايير المختلفة والمهمة للحصول على الشعر الجميل، ومن أهمها النعومة والكثافة وصحة الشعر، ويعد الشعر الأكثر كثافة وحيوية هو حلم كل فتاة وامرأة، وهناك بعض الأطعمة التي تساعد على نمو الشعر وكثافته، لنتعرف عليها فيما يلي وكذا على طرق العناية الطبيعية بصحة الشعر.

البيض

البيض غني بنسبة كبيرة من فيتامينات أ، ود، وهـ التي لها القدرة على تعزيز نمو الشعر والحصول على الشعر القوي الكثيف، والأكثر صحة وحيوية، ويمكن استخدام البيض كماسك على الشعر، للمساعدة على نمو البصيلات وعلاج جفاف الشعر، لما يحتويه البيض من الأحماض الدهنية بنسبة كبيرة.

السبانخ

تحتوي السبانخ على الحديد والفيتامينات التي لها دور فعال في نمو الشعر، وإعطاؤه الكثافة والحيوية واللمعان.

عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على المواد المضادة للأكسدة، وهذا ما يساعد على علاج الشعر من مشكلة تساقط الشعر، كما يتمتع عصير الليمون باحتوائه على فيتامين A، وفيتامين B، ولهذا يوصى بتناول عصير الليمون، أو وضع 6 قطرات من عصير الليمون على الشعر، ويتم تدليك فروة الرأس جيداً لمدة 10 دقائق، ثم غسل الشعر للحصول على أفضل النتائج.

الجزر

يعمل الجزر على علاج الشعر من التساقط والتقصف والصلع، ويمكن استخدامه عن طريق تناول الجزر السليم وأو تناوله كعصير طبيعي أو في طبق السلطة.

الألبان

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الألبان من أهم الأطعمة المفيدة لصحة الشعر، حيث تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم الذي يساعد على تغذية الشعر وتعزيز نموه.

وصفات طبيعية لتكثيف الشعر

وصفة البصل والثوم للشعر

البصل والثوم من أهم الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكبريت الذي يعمل على زيادة إنتاج الكولاجين، وبالتالي تعزيز نمو الشعر وتكثيفه.

ويمكن استخدام عصير البصل عن طريق تدليك الفروة به لمدة ربع ساعة تقريباً، ثم شطف الشعر بالماء والشامبو، كما يمكن إضافة القليل من زيت جوز الهند إلى بعض فصوص الثوم المفرومة فرماً ناعماً، ووضع المزيج على النار، وتركه إلى الغليان لمدة دقائق، وترك المزيج حتى يبرد، ثم وضع الخليط على الفروة، وتدليكها جيداً به، وتكرر الوصفة 3 مرات في الأسبوع.

وصفة الشمندر للشعر

يتمتع الشمندر باحتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والفوسفور والبروتين والكربوهيدرات والكالسيوم وفيتامين B وفيتامين C، وهي عناصر تساعد جميعها في الحفاظ على نمو الشعر، ويجب الحرص على إدراج البنجر الشمندر في النظام الغذائي للحفاظ على الشعر الصحي، كما يمكن إضافة أوراق الشمندر المطحون إلى الماء المغلي والحناء وتحضير عجينة توضع على الفروة، وتترك لمدة ربع ساعة تقريباً، ثم يشطف الشعر وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لأفضل النتائج.

وصفة الألوفيرا (الصبار) للشعر

الألوفيرا غني بالإنزيمات المفيدة لنمو الشعر وتكثيفه بسبب احتوائه على الخصائص القلوية المفيدة في التعزيز من درجة الحموضة التي تساعد على تعزيز نمو الشعر والألوفيرا يخفف كذلك من الحكة التي تصيب فروة الرأس، ويساعد على التقليل من الالتهابات، ومنح الشعر القوة واللمعان، والألوفيرا له القدرة على التخفيف من قشرة الرأس