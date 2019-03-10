طالب ينهي حياة آخر طعنا بسكين بسبب هذه الشائعة…

الخليج 365: أنهى طالب (18 عاماً) حياة شاب طعناً بالسكين لإطلاقه شائعة حوله بولاية النيل الأبيض.

وحسب مصادر (السوداني)، فإن الطالب كانت قد سدد طعنة للمجني عليه في بطنه أودت بحياته، بإحدى قرى ريفي القطينة، وأضافت المصادر أن الشرطة أسعفت الضحية إلى المستشفى بيد أنه فارق الحياة، فأوقفت المتهم وفقاً لمادة القتل العمد، وأحالت الجثة إلى إحدى مشارح ولاية الخرطوم، وأخضعت المتهم للتحقيق الذي كشف عن أن المتهم انتابته حالة من الغضب على خلفية شائعة أطلقها الضحية حوله، بالمنطقة التي يقيمان فيها. المادة السابقة الجلد والغرامة لفتيات وشباب تم القبض عليهم يمارسون هذا الفعل بشمبات…. المقالة القادمة هذه الأطعمة تساعد على نمو الشعر وكثافته

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