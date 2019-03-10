مقتل طالبتي ثانوي على يد زوجة ابيهما لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انهالت سيدة ضرباً بعصاة على شقيقتين تدرسان بالمرحلة الثانوية وأودت بحياتهما بمنطقة تلس بولاية جنوب دارفور.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن السيدة المتهمة زوجة والد الضحيتين البالغتين من العمر (16- 17) عاماً، كانت قد حملت عصاة واعتدت عليهما بالضرب بقوة في مناطق متفرقة من جسديهما حتى فارقتا الحياة، في غياب والدهما، وأضاف المصدر أن السيدة اعتدت عليهما لخلافات أسرية، مبيناً أن الشرطة تلقت بلاغاً بالحادثة وألقت القبض على المتهمة ومن ثم أحالت الجثتين إلى المشرحة، ودونت بلاغاً بالقتل العمد وحققت معها حول الملابسات. المادة السابقة المكتب الإعلامي للمطرب جمال فرفور يكشف حقيقة حفل الدوحة بقطر المقالة القادمة الجلد والغرامة لفتيات وشباب تم القبض عليهم يمارسون هذا الفعل بشمبات….

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