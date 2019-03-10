المكتب الإعلامي للمطرب جمال فرفور يكشف حقيقة حفل الدوحة بقطر

الخليج 365 : كشف المكتب الإعلامي للفنان جمال مصطفى المعروف بـ(جمال فرفور) حقيقة الإعلان المتداول عن الحفل الجماهيري بالعاصمة القطرية الدوحة مشيرا إلى أن الدعوة تم تقديمها للمطرب الموجود هذه الأيام بالدوحة من قبل النادي العربي لإحياء حفل منتصف الشهر الجاري إلا أن فرفور قام بإلغاء جميع ارتباطاته منذ نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي لحين استقرار الأوضاع بالبلاد، وزاد المكتب عبر بيان رسمي أن ما يتداول عن منع فرفور من الغناء في الحفل بسبب رغبة السودانيين الموجودين هناك هو شيء عارٍ من الصحة. المادة السابقة حملة نظافة (سياسية)!!.. بقلم ضياء الدين بلال المقالة القادمة مقتل طالبتي ثانوي على يد زوجة ابيهما لهذا السبب…

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