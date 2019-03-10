قائمة الفنانات الأكثر شعبية في الشرق الأوسط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت خدمة “سبوتيفاي” لبث الأغاني في العالم، عن قائمة المطربات العالميات والعربيات الأكثر شعبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبحسب الشركة احتلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب المرتبة الأولى على القائمة، تليها النجمة اللبنانية فيروز ومن بعدها الفنانة نانسي عجرم في المرتبة الثالثة.

وجاءت في المرتبة الرابعة أمال ماهر واحتلت أصيل هميم المركز الخامس من ضمن أشهر المطربات العربيات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

أما على صعيد المطربات العالميات فاحتلت الأمريكية أريانا غراندي المرتبة الأولى وتلتها المطربة الأمريكية بيلي إيليش، أما المركز الثالث فكان من نصيب ليدي غاغا. واحتلت كل من هالزي ودوا ليبا المركزين الرابع والخامس. المادة السابقة “هاشم هارون” في ختام الدورة المدرسية بشرق النيل المقالة القادمة حملة نظافة (سياسية)!!.. بقلم ضياء الدين بلال

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