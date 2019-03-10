“هاشم هارون” في ختام الدورة المدرسية بشرق النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عبدالله ابو وائل

[ضاقت صالة (قصر الألماس) بشرق النيل صباح الخميس الماضي، بالحضور الكبير من كافة أرجاء محلية (التقابة) و(اللوح) و(الكتابة) وذلك لحضور ختام الدورة المدرسية والتميز التربوية وذكرى احتفال أعياد الاستقلال المجيد، الذي تنظمه إدارة النشاط الطلابي بالمحلية لتكريم وتحفيز المتفوقين من التلاميذ والمعلمين والعمال والمدارس .

[حضور نوعي تقدمه معتمد شرق النيل المكلف “معاوية سليمان” و”هاشم هارون” رئيس اللجنة الاولمبية السودانية، ونائبه “خالد حمد” والأستاذ “محمد المصطفى دياب” مدير النشاط الطلابي بولاية الخرطوم و”عثمان عمارة” مدير الشؤون التعليمية ودكتور “العالم بانقا” أمين مال اتحاد المعلمين بالولاية، وقادة التعليم والنقابات واتحاد المعلمين بالولاية وشرق النيل وفقرات ثقافية متنوعة وشيقة قدمها تلاميذ وتلميذات مدارس شرق النيل، بجانب مشاركة الفنان “هشام درماس” بوصلة غنائية وجدت التجاوب من الحضور.

[روعة الاحتفال تمثلت في لحظات التكريم بتسليم المدارس الفائزة الكؤوس، حيث نالت وحدة الحاج يوسف الكؤوس العامة للرياضة والثقافة بجانب كأس الأكاديمية (بنات) والمدارس المعززة للتربية الوطنية (كشافة) والصحة المدرسية والتعليم الأخضر والمكتبة المدرسية، إضافة لكأس بطل الدورة الرياضية، فيما نالت وحدة (أم ضواً بان) كأس التميز التربوي وحصلت وحدة العيلفون على كأس الأكاديمية بنين.

[حضور الأستاذ “هاشم هارون” أضفى على الاحتفال نكهة خاصة سيما وأن الرجل ظل يشارك المحلية احتفالاتها العامة المختلفة، نتيجة تنظيم اليوم الاولمبي بالحاج يوسف، وتقديمه لكأس الدورة الرياضية في ختام المنافسة.

[معتمد المحلية المكلف “معاوية سليمان” قضى كثيراً من الوقت واقفاً على المنصة مقدماً الجوائز والكؤوس والهدايا للمتفوقين، وقد وجد الإشادة من الحضور لما قدمه من دعم لهذه الاحتفائية التي جاءت معبرة عن إنسان شرق النيل.

[ كلمات معتمد شرق النيل ساق من خلالها التهنئة للمعلمين بالمحلية لنجاح ختام الدورة المدرسية، معرباً عن سعادته بحضور لحظات جني الثمار مطالباً بمزيد من النتائج خلال السنوات القادمة، وحيّا المعتمد جهود العاملين بإدارة النشاط الطلابي واعداً بمزيد من الدعم لإنجاح المشروع الذي يرعى مواهب التلاميذ.

[التحية لمعتمد محلية شرق النيل الذي ظهر مرتدياً زي (الضابط الإداري) في إشارة لجديته في خدمة المواطنين.

[وآلاف التهاني لأسرة النشاط الطلابي بشرق النيل ومزيداً من الإبداع.

[شكراً “هاشم هارون”.